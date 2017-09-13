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Atina'da Türk Hava Yolları bürosuna saldırı

Atina'da Türk Hava Yolları bürosuna saldırı.20496
  • Giriş : 13.09.2017 / 11:47:00

Yunanistan'da Türk Hava Yolları bürosuna saldırı düzenlendi.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Türk Hava Yolları bürosuna saldırı gerçekleştirildi. Ruvikonas üyeleri ofisin camlarını kırmaya çalıştı ancak içeri giremedi.

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