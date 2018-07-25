Atina'daki yangında ölü sayısı 79 oldu
Yunanistan alev alev yanıyor. Başkent Atina'da başlayan ve bir türlü söndürülemeyen yangından acı haberler gelmeye devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 79 olarak açıklandı.
TRT
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