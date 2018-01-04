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Atina'dan darbeci askerler için hamle

Atina'dan darbeci askerler için hamle.20312
  • Giriş : 04.01.2018 / 15:26:00

Yunanistan Adalet Bakanı Kondonis, darbeci askerlerle ilgili açıklama yaptı.

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15 Temmuz'da hain emellerine ulaşamayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerinin Yunanistan'a kaçması sonrası yargı süreci başlayan darbecilerle ilgili açıklama geldi.

Yunanistan Adalet Bakanı Kondonis, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'de işledikleri suçlar için yargılanabileceklerini söyledi.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan darbeci 8 asker konusuna yeni bir boyut getirdi.

Kondonis, düzenlediği basın toplantısında, darbeci askerlerin Türkiye’de işledikleri suçlar için Yunan Ceza Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca Yunanistan’da yargılanabileceklerini söyledi. Bakan, Yunan hükümetinin bu olasılığı incelediğini belirtti.

Yunan medyasına göre, Adalet Bakanı Kondonis, darbeci askerlerin Yunanistan’da yargılanabilmeleri için Türkiye’nin talepte bulunması gerektiğini de kaydetti.

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