ATO Başkanı Baran: Arabuluculukla Çalışma Barışına Katkı Sağlanacak

Giriş : 03.05.2017 / 12:24:00

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, arabuluculuk müessesinin çalışmaya başladığından bu yana 12 bin anlaşma tutanağının imzalandığını, yüzde 90’ının da işçi-işveren uyuşmazlıklarından oluştuğunu söyledi.