ATO'dan 4 Bakan'a ziyaret

Giriş : 29.12.2016 / 10:54:00

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, AB Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu aynı günde ziyaret etti.