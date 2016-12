ATO'dan 4 Bakan'a ziyaret

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, ATO’nun yeni yönetimine “hayırlı olsun” dileğinde bulundu. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Türkeş, “Türkiye’yi ekonomik olarak sıkıştırmaya çalışıyorlar. El birliğiyle inşallah aşacağız” dedi. 10 yıldır Ankara milletvekili olduğunu söyleyen Türkeş, Ankara’nın sorunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.Ankara’nın acilen fuar alanına ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Başbakan Yardımcısı Türkeş, ATO Yönetimi’ne “Fuar işine odaklanın. Ankara bu konuda 30 yıl geride. Bu soruna hep beraber formül bulalım. Fuar alanını açmamız lazım” dedi.Ankara’dan yurt dışına direkt uçuş sayısının arttırılması konusuna da değinen Türkeş, “Bir ülkenin başkentinden direkt uçuş prestijdir” diye konuştu. Direkt uçuş konusunun çevre iller açısından da hayati önem taşıdığını vurgulayan Türkeş, “Bu devirde en önemli şey zamanı etkin kullanmak… Bazı yabancı havayolu şirketleri Ankara’dan direkt uçuş başlattılar” dedi.ATO Yönetimi’nin ziyaret ettiği Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de ATO üyelerinin iradesiyle şeffaf bir seçim gerçekleştiğini belirterek, “Allah mahcup etmesin” dileğinde bulundu.“Bakanlığımız açısından Ankara Ticaret Odası çok önemli bir kurum” diyen Çelik, Bakanlığın projelerinin duyurulması için ATO ile aktif işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Gençlere ve kadınlara yönelik projelerin sayısının arttırılması gerektiğini, ATO ile bir yıllık bir eylem planı yaparak önemli etkinlikler gerçekleştirebileceklerini kaydeden Bakan Çelik, “Size hem hayırlı olsun diyor hem de açık çek veriyorum. Her türlü dayanışmaya hazırız. ATO olarak siz bir adım atarsanız bizim Bakanlığımız beş adım atacak” diye konuştu. ATO Başkanı Baran, Bakan Çelik’in bu sözleri üzerine, “Biz birden fazla adım atmaya hazırız” dedi. Avrupa Birliği sürecinin önemine işaret eden Çelik, Türkiye’nin rekabet gücünün ve kurumların kapasitesinin artırılması gerektiğini belirtti. Çelik, sivil toplum kuruluşlarının yapacağı lobi faaliyetlerinin de önemli olduğunu ifade etti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da 3 Aralık’ta seçimle iş başına gelen ATO Yönetimi’ni tebrik etti. Türkiye’nin yaşadığı zorluklara değinen Bakan Müezzinoğlu, “Büyük hedefleriniz varsa zorlukları aşmayı göze alacaksınız. Bu milletin büyük hedefleri var” diye konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletinin büyük bir özgüven kazandığını söyleyen Müezzinoğlu, “Böyle bir milletle bütün zorluklar aşılır. Milletimizin yarınının bugünden daha güzel olacağına inanıyorum” dedi. ATO Başkanı Baran’ın işçi-işveren davalarının genellikle işveren aleyhine sonuçlandığını dile getirmesi üzerine Bakan Müezzinoğlu, bu soruna çözüm bulmak için Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışma yürüttüklerini ifade etti.ATO Yönetimi aynı gün Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yi de makamında ziyaret etti.ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ziyaretler sırasında, Ankara’nın önde gelen iş adamlarından oluşan iyi bir yönetim teşkil ettiklerini ve fikir birliği halinde işlerine odaklandıklarını belirterek, “Hepimizin kafasında Ankara var, Ankara tüccarı var. Tüm gücümüzle kendimizi çalışmaya verdik. ATO’nun, tüccarın, esnafın ve Ankara’nın yanında olduğunu insanlarımıza anlatacağız” dedi.ATO üyelerinin sorunlarını dile getiren Baran, Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların arttırılması, Akyurt Fuar Alanı’nın bir an önce yapılması ve sağlık turizminin geliştirilmesi konusunda destek istedi. Göreve gelir gelmez ATO üyelerine verdikleri Nefes Kredisi ve 15 bin kişinin katıldığı Ankara Marka Festivali’nden söz eden Baran, önümüzdeki yıl gerçekleştirecekleri Ankara Ticaret Kongresi ve geniş katılımlı Coğrafi İşaretler Zirvesi hakkında da bilgi verdi.Türkiye’nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ancak patlayan her bombadan sonra milletin daha çok kenetlendiğini vurgulayan Baran, “Devletimiz ve milletimiz zor bir sınavdan geçiyor. İnşallah üstesinden geleceğiz. Sıkıntılarımızı el birliğiyle kısa zamanda aşacağız” diye konuştu.