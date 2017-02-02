ATO yönetimi Ulaştırma Bakanı'nı ziyaret etti
ATO Başkanı Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, kongre turizminin Ankara için önemine işaret ederek temeli atıldıktan sonra atıl kalan Akyurt Fuar Alanı’nın öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını söyledi. Önemli termal kaynaklara sahip olan Ankara’nın sağlık turizminde de desteklenmesi gerektiğini ifade eden Baran, “Fuar alanı, savunma sanayi, sağlık turizmi ve kongre turizminde yol alabilmemizin önündeki en büyük engelin yurt dışına direkt uçuşlar olduğunu düşünüyoruz” dedi. Aktarmalı uçuşlar nedeniyle 3 saatlik mesafeye 10 saatte gidebildiklerini söyleyen Baran, Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların sayısının arttırılmasını talep etti.
Baran, Ankara Ticaret Odası’nı layık olduğu yere taşımak için yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. ATO’nun, TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi’ne en çok katkıyı sağlayan oda olduğunu belirten Baran, “Kaynaklarımızın önemli bir kısmını buraya aktardık” dedi. Baran, ATO’nun hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için bilişim altyapısını yenileyeceklerini de anlattı.
Enflasyon ve PKK terörü ile 30 yıl boyunca mücadele eden, 15 Temmuz’da FETÖ’yü bertaraf eden Türkiye’nin şimdi de ekonomi terörü ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Baran, “Biz çok büyük bir ülkeyiz. İnanıyorum ki ülkemiz ekonomik terörü de çok kısa zamanda atlatıp dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yerini alacaktır” diye konuştu. Türkiye’nin 15 Temmuz’da önemli bir sınav verdiğini vurgulayan Baran, “Dünyanın en güçlü ülkelerine böyle bir terör örgütünü musallat etseniz ne kadar dayanabilirler? 15 Temmuz’da bizim insanımız önemli bir sınav verdi, kendini tankın tüfeğin önüne attı ve bertaraf etti. Ertesi gün her şey normal mecrasında yürümeye başladı. Bunu kaç ülke başarabilir?” dedi.
-ANKARA’YA ULAŞIM KOLAYLAŞACAK-
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da konuşmasında, Ankara merkezli yurt dışı uçuşları artırmak istediklerini, Başkent’te kongre, fuar ve sağlık turizmi geliştikçe uçaklarda doluluk oranının artacağını ve hava yolu şirketlerinin yurt dışına direkt uçuşları artıracağını bildirdi. Devam eden yüksek hızlı tren (YHT) projeleri hakkında bilgi veren Bakan Arslan, Ankara-Sivas hızlı tren hattının 2018, Ankara-İzmir hattının ise 2019 yılında tamamlanacağını ve Ankara’nın “Yüksek Hızlı Tren merkezi” olacağını söyledi. Ankara merkezli otoyol projelerinden de söz eden Arslan, “Ankara merkezli ulaşım kolaylaştıkça Ankara’nın ticareti canlanacak” dedi.
Türkiye’nin 33 yıldır terörle uğraştığını söyleyen Bakan Arslan, Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı Cazibe Merkezleri Programı’nın önemine işaret ederek, “İnşallah topyekûn hareketle ekonomik terörün de üstesinden gelinecek” diye konuştu. 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Bakan Arslan, “15 Temmuz’da millet olma şuuruyla tekrar meydanlara indik. Milletimizden Allah razı olsun” dedi. Arslan, Bakanlık olarak 15 Temmuz’dan sonra “Her şeye rağmen hayat devam ediyor” diyerek yatırım projelerine biraz daha yüklenmeye başladıklarını kaydetti.
-ÜYELERİN SORUNLARI BAKANA İLETİLDİ-
ATO Başkanı Baran 155 bin üyeyi temsil eden 68 Meslek Komitesinden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na iletilmesi istenen konuları Bakan Ahmet Arslan’a iletti. ATO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin sektörlerine ilişkin sorunlarını dinleyerek notlar alan Bakan Arslan, sorunların çözümü konusunda ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi. Arslan, ATO’nun yeni yönetimini tebrik ederek başarılar diledi.
ATO Başkanı Baran, bugüne kadar gerçekleştirilen bakan ziyaretlerinde üyelerin sorunlarının çözümü için en üst seviyede girişimlerde bulunduklarını ve hükümetin bu sorunların çözümü yolunda gösterdiği yaklaşıma müteşekkir olduklarını belirtti. Baran, “ATO ve üyelerinin kamuda, hükümet ve bürokraside hak ettiği şekilde karşılanıyor olması, üyelerimizin sorunlarının çözümü için somut adımlar atılması sevindiricidir” dedi.
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