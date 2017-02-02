ATO yönetimi Ulaştırma Bakanı'nı ziyaret etti

Giriş : 02.02.2017 / 10:03:00

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı ziyaret etti.