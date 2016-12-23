ATO yönetiminden önemli ziyaret
İşgücü piyasasının en önemli sorunlarından birinin ara eleman sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Baran, “Meslekli toplum olmanın ilk adımı çıraklık eğitimidir. Genç ve dinamik nüfus yapısı olan ülkemizde, yetişmiş işgücü kalkınmanın itici gücü olacaktır” dedi.
ATO Başkanı Baran, yönetim kurulu ve eğitim komisyonu üyeleriyle birlikte Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı ziyaret etti. Bakan Yılmaz’ın ATO’nun seçilen yönetimini kutladığı ziyarette bir konuşma yapan Baran, yeni yönetim olarak seçimlerin hemen ardından çalışmalara başladıklarını anlattı. Üçayaklı bir çalışma stratejisiyle çalışmalarını yürüteceklerini belirten Baran, öncelikli hedeflerinin üyeye kaliteli hizmet sunmak olduğunu kaydetti. Çalışma programları içinde Ankara’nın sorunlarının da yer aldığına dikkat çeken Baran, Ankara'dan yurt dışına aktarmasız gerçekleştirilen uçuşlarının sayısının artırılmasına yönelik çalışma yürüteceklerini de söyledi.
-“ATO OLARAK DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ”-
Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı terör olaylarına dikkat çeken Başkan Baran, El-Bab’da şehit düşen askerler için başsağlığı, yaralılar için de acil şifa diledi. Türkiye'nin hem içeriden hem de dışarıdan çeşitli tehditlere maruz kaldığını ifade eden Baran, "Saldırılar oldukça daha çok kenetleniyoruz. Farklı sesler çıkmıyor, tek vücut olduk. Çok önemli bir sınav veriyoruz. ATO olarak devletimizin, milletimizin yanındayız. Üzerimize düşen her ne varsa yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.
-MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NA TEŞEKKÜR-
Baran, konuşmasında çıraklık eğitimini zorunlu ortaöğretim kapsamına alan yasal düzenleme nedeniyle Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a teşekkür etti. Türkiye’de işgücü piyasasının en önemli sorunlarının başında ara eleman eksikliğinin geldiğine dikkat çeken Baran, “Türkiye’nin vizyon hedeflerine ulaşabilmesi için nitelikli ara eleman sorununa çözüm üretmesi gerekmekteydi. Çıraklığın zorunlu eğitim kapsamına alınması çok büyük bir adım oldu. Meslekli toplum olmanın ilk adımı çıraklık eğitimidir. Genç ve dinamik nüfus yapısı olan ülkemizde yetişmiş işgücü kalkınmanın itici gücü olacaktır” diye konuştu.
-SÜRÜCÜ KURSU ARAÇLARINA DA ÖTV İNDİRİMİ-
ATO Başkanı Baran, ticari araçların ÖTV’siz yenilenmesine ilişkin düzenlemenin yaklaşık 1 milyon araç sahibi için müjde niteliği taşıdığını hatırlatarak, sürücü kurslarında kullanılan eğitim araçlarının da aynı haktan yararlanması talebini iletti. Baran, “Türkiye’de yaklaşık 3 bin motorlu taşıtlar sürücü kursu faaliyet gösteriyor. Her kursun dört araç bulundurmasına ilişkin yasal düzenlemenin mevcut olduğu dikkate alınırsa, 10 binin üzerinde aracın yenilenmesi söz konusudur. Bu araçlar için de ÖTV indirim sağlanması, sektörün hizmetlerini daha verimli sürdürmesine katkı sağlayacaktır” dedi.
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