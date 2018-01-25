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Avatar Atakan'dan Survivor açıklaması!

Avatar Atakan'dan Survivor açıklaması!.15338
  • Giriş : 25.01.2018 / 13:06:00
  • Güncelleme : 25.01.2018 / 13:08:52

Survivor ile ünlünen Atakan Arslan'dan yarışma ile ilgili açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Ekranların sevilen yarışması Survivor heyecanı başlıyor. Acun Ilıcalı'nın katılacak isimleri açıklaması sonrası programa katılıp katılmaması merak konusu olan Atakan'dan açıklama geldi.

Survivor 2016 şampiyonu Atakan Arslan, şubat ayında başlayacak Survivor All Star hakkında konuştu. Arslan, birçok sebepten dolayı yeniden Dominik'e gitmesinin mümkün görünmediğini dile getirdi.

2017’de Serap Korkmaz’la evlenen Atakan Arslan, 'Hadi Be'ye konuştu. Arslan, "Survivor All Star’a katılacak mısın?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Herkesin kesinlikle olmak istediği bir platform, ama şimdi başka işlerim var."

"Bir de evlendim zaten. Evlendiğim için artık hayata biraz daha farklı bakıyorum. O sebeple pek mümkün görünmüyor."

Bir dönem 'Söz' dizisinde rol alan Avatar Atakan, oyunculuğa devam edeceğini vurgulyarak şu sözleri dile getirdi: "Söz benim için çok güzel bir tecrübeydi, çok iyi bir projeydi, çok da mutluydum orada. Şu anda biraz daha maçlara ağırlık verdim."

"Ama tabii ki oyunculuğu da sevdim. Aynı şekilde devam edeceğim. Şu anda gündemimizde bir dizi yok, maçlar var sadece. Bu ara dövüşüyorum. Bundan sonra dizi de olabilir, sinema filmi de olabilir."

NTV

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