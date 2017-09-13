Avcı: Gruptan çıkabilmek gerçekçi bir hedef
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın karşılaşacakları Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i yenerek, gruba iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın saat 20.00'de Bulgar ekibi Ludogorets ile mücadele edecek.
Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ciddi ve test olabilecek 4 maç oynadık. Ludogorets, kendi liginin son 6 senenin şampiyonu. Geçen sene Şampiyonlar Ligi grup oynadı. PSG ile deplasmanda berabere kalmış bir ekip. Avrupa deneyimi olan bir ekip. Brezilyalı oyunculardan kurulu bir ekip. Oynamaya müsait edersen oynuyorlar. Kenar oyunları hızlı geçiş yapıyorlar. Topun kıymetini iyi bilmemiz gerekiyor. Oynarken baskılı ve agresif olmalıyız. Topu kaybettiğimizde savunma pozisyonumuzu iyi yapmalıyız. İlk maçımızı oynuyoruz. Kazanmak bizi grupta sonuna kadar ayakta tutacaktır. Bu seviyede her maç zor. Çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz” şeklinde konuştu.
‘Mahmut’un durumu belli değil’
Takımda sakatlığı bulunan futbolcular hakkında açıklamalarda bulunan Avcı, “Mossoro yarın bizimle olacak. Mahmut'un durumu belli değil. Bugün sahada koşu yapacak. Olmayacak gibi duruyor” dedi.
‘Gruptan çıkabilmek gerçekçi bir hedef’
3 senedir gelişen bir takım olduklarını hatırlatan Avcı, “İki tane Şampiyonlar Ligi ön elemesi bize deneyim kazandırdı. Tecrübeli oyuncularım var ama kulüp olarak ilk defa oynuyoruz. Hep parçadan bütüne gittik. Gruptan çıkabilirsek bizim için gerçekçi bir hedef olur. Ondan sonrasına bakacağız” diye konuştu.
DİĞER HABERLER
Fenerbahçe sert Aykut Kocaman açıklaması!
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'la ilgili çıkan haberlere yanıt olarak, "Cehenneme dek Aykut Kocaman" dedi
Toplam borç açıklandı: 2 milyar 521 milyon Lira
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının borcunun ne kadar olduğu belli oldu.
G.Saray Başkanı transfer bilançosunu açıkladı
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, transfer bilançosunu açıkladı.
Galatasaray'dan F.Bahçe'ye başsağlığı mesajı
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı gönderdi.
Konyaspor, kritik maç için Marsilya'ya gitti
Atiker Konyaspor, kritik mücadele için Marsilya'ya hareket etti.