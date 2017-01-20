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AVM'de patlama paniği!

AVM'de patlama paniği!.23686
  • Giriş : 20.01.2017 / 17:31:00

Gazlı içecek tüpündeki kaçak nedeniyle çıkan ses paniğe neden oldu.

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Bursa'da bir alışveriş merkezinde panik yaşandı. Osmangazi İlçesi'nde bir fastfood restoranında gazlı içecek tüpündeki kaçak nedeniyle meydana gelen patlama sesi AVM'de bulunan vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde,  yemek katı kısa sürede boşalırken,  masada oturan bir kişinin olaya aldırış etmeden cep telefonuyla oynamayı sürdürdüğü görüldü.  Gelen sesin tüpteki kaçaktan kaynaklandığının anlaşılması üzerine kalabalık yemek katına döndü.

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