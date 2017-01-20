AVM'de patlama paniği!
Bursa'da bir alışveriş merkezinde panik yaşandı. Osmangazi İlçesi'nde bir fastfood restoranında gazlı içecek tüpündeki kaçak nedeniyle meydana gelen patlama sesi AVM'de bulunan vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yemek katı kısa sürede boşalırken, masada oturan bir kişinin olaya aldırış etmeden cep telefonuyla oynamayı sürdürdüğü görüldü. Gelen sesin tüpteki kaçaktan kaynaklandığının anlaşılması üzerine kalabalık yemek katına döndü.
DİĞER HABERLER
Kayseri'de Reina saldırısı operasyonu!
39 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
DEAŞ, Türk askerlere saldırdı: 5 şehit
El Bab'da hareketli dakikalar yaşanıyor. DEAŞ, Türk askerin olduğu bölgeye saldırdı.
İçişleri Bakanlığı'ndan kargo uyarısı
İçişleri Bakanlığı, terör saldırıları nedeniyle tüm valileri uyardı.
HDP'li vekil gözaltına alındı
HDP'ya yönelik gözaltılar devam ediyor. Son olarak Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı.
Bakan Avcı, Rusya'nın teklifini açıkladı
Bakan Avcı, Rusya ile ilişkilerden İsrail'e seyahat gibi pek çok konuda açıklama yaptı.