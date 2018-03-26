AVM'de yangın: 64 kişi can verdi
Rusya'da büyük bir şok yaşanıyor. Sibirya bölgesinde bir alışveriş merkezinde bşalayan yangında 2 sinema salonu çöktü. Zimnyaya Vişnya isimli AVM'de 64 kişi hayatını kaybetti.
Yangın, dört katlı AVM'nin en üst katındaki sinema salonu ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda başladı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, gökyüzü de dumanla kaplandı.
Yangının gerçek boyutu daha sonra ortaya çıktı. Faciada ilk belirlemelere göre; 53 kişi yaşamını yitirdi. 16 kişiden ise haber alınamıyor.
MİLLİYET
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