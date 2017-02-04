AVM'lerde terör saldırılarına karşı önlem
Yurdun dört bir yanında yaşanan kanlı terör saldırılarına karşı yeni önlemler alııyor. Vatandaşların akın akın gittiği alışveriş merkezlerinde canlı bomba, terör ve hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek için plaka tanıma sistemi devreye sokuldu.
Başkentte bir AVM tarafından başlatılan sistem sayesinde alışveriş merkezinin otoparkına giren aracın plakası kamera tarafından elektronik olarak taranıyor. Şüpheli bir araç ise sistem uyarı vererek AVM’ye giriş yapmadan kepenkler kapatılıyor. Araç güvenli bir bölgeye çekilerek içindeki şahıslar indiriliyor sonrasında emniyet birimlerine haber veriliyor. Sistem kısa süre önce devreye alınmasına rağmen çalıntı bir araç yakalandı. Sistemin işleyişinde ‘Kara Liste’ olarak adlandırılan Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen şüpheli araç bilgileri dikkate alınıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü,’kara liste’deki şüpheli araçların plakalarını AVM’lere bildiriyor. Emniyet’in çalışmasının tamamlamasının ardından tüm plaka verileri anında Emniyet’in sistemine otomatik olarak elektronik ortamda aktarılacak.
STAR
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