Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam
Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2018 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL olarak belirlendi. Fiyatlar daha önceden 19.20 ve 28.80 liraydı.
Web sitesi üzerinden yapılan açıklamada fiyatlara %8 KDV'nin dahil olduğu ve Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar ın geçebildiği hatırlatıldı.
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