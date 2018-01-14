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Avrasya Tüneli'nde silah sesleri: 1 ölü!

Avrasya Tüneli'nde silah sesleri: 1 ölü!.23193
  • Giriş : 14.01.2018 / 08:06:00

İstanbul Avrasya Tüneli'nde bu gece şüpheli araç alarmı yaşandı.

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İstanbul'un iki yakasını boğazın altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, bir polis memurunun ayağını ezerek kaçmaya çalıştı. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobile açılan ateş sonucunda, 53 ayrı olaydan suç kaydının bulunan sürücü Volkan T. hayatını kaybetti. 

Olay, gece saat 00.35 sıralarında Yenikapı'da Avrasya Tüneli polis kontrol noktasında meydana geldi. Kontrol esnasında 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli araç polisi alarma geçirdi. Aracı durdurmak için polis önce havaya uyarı ateşi açtı, araç durmayınca aracın tekerlerine ateş açtı. Olay sırasında araçta bulunana 4 kişiden 2'si yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS UYARI ATEŞİ AÇTI

Avrasya Tüneli Yenikapı girişinde polis kontrol noktasında meydana gelen olayda Polis'in 'Dur' ihtarına uymayan araca önce uyarı amaçlı havaya ateş açtı. Araç durmayınca polis ekipleri aracın tekerleklerine doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaklaşık 50 metre sonra araç durdu. Araç sürücüsü olduğu öğrenilen V. T., ve araç içerisinde bulunan M.Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan Ambulans ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Samatya Devlet hastanesine kaldırıldı. V.T., hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan E.T ve O.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SÜRÜCÜNÜN 7 AYRI SUÇTAN ARANMASI VAR

Araç sürücüsü olduğu iddia edilen V.T.'nin 53 ayrı suç kaydının bulunduğu ve 7 ayrı suçtan aranması olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Ambulans ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan V.T ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞE AÇILDI

Olay sonrası Avrasya Tüneli tedbir amaçlı araç trafiğine kapatılırken, olay yeri incelemelerinin çalışması sonrası Avrasya Tüneli saat 03:00 itibariyle yeniden trafiğe açıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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