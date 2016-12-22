Avrasya Tüneli'nden geçiş başladı
Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Avrasya Tüneli araç geçişlerine saat 07.00 itibariyle açıldı.
İstanbul trafiğine rahat bir nefes aldıracak Avrasya Tüneli Avrupa ile Asya yakaları arasında 100 dakikaya varan ulaşım süresini 15 dakikaya indiriyor.
Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerindeki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltması beklenen tünel şimdilik her gün 07.00-21.00 saatlerinde kullanılabilecek.
Tünel 30 Ocak 2017 tarihi itibarıyla günün 24 saati hizmet verir hale getirilecek.
Zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak, karbon salınımını azaltacak Avrasya Tüneli'nden günlük 100 bin ile 120 bin aracın geçeceği öngörülüyor.
NTV
DİĞER HABERLER
Suikast günü annesini aramış
Andrey Karlov'u bir sergi açılışında katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesini ifadesi ortaya çıktı.
Askeri kaynaklar o iddiayı yalanladı!
Askeri kaynaklardan yapılan açıklamada medyada çıkan haberlere yalanlama geldi.
Can Dündar hakkında yakalama kararı
Yurt dışında firari olan Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ile vatandaş arasında kar topu savaşı
Polis ile vatandaş arasında kar topu savaşı eğlenceli dakikalara neden oldu.
Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de sefer iptalleri yaşandı.
Ağrı Belediyesi Eş Başkanı gözaltına alındı
Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay'ın gözaltına alındığı öğrenildi.