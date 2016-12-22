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Avrasya Tüneli'nden geçiş başladı

Avrasya Tüneli'nden geçiş başladı.16410
  • Giriş : 22.12.2016 / 08:50:00

Trafiği rahatlatacak Avrasya Tüneli bu sabah 07.00'de trafiğe açıldı.

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Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Avrasya Tüneli araç geçişlerine saat 07.00 itibariyle açıldı.

İstanbul trafiğine rahat bir nefes aldıracak Avrasya Tüneli Avrupa ile Asya yakaları arasında 100 dakikaya varan ulaşım süresini 15 dakikaya indiriyor.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerindeki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltması beklenen tünel şimdilik her gün 07.00-21.00 saatlerinde kullanılabilecek.

Tünel 30 Ocak 2017 tarihi itibarıyla günün 24 saati hizmet verir hale getirilecek.

Zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak, karbon salınımını azaltacak Avrasya Tüneli'nden günlük 100 bin ile 120 bin aracın geçeceği öngörülüyor.

NTV

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