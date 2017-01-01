Avrupa: 2017 saldırı ile başladı
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İstanbul'da meydana gelen hain saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yayınladı.
Mogherini Twitter mesajında, '2017 İstanbul'da bir saldırı ile başladı. Düşüncelerimiz yaşamını yitirenlerle ve sevdikleriyle. Bu trajedileri engellemek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
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