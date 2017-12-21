Avrupa, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un peşinde
Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran Cenk Tosun'a İngiltere, Almanya, İspanya ve Fransa'dan talipler var.
Avrupa’da Cenk Tosun savaşı yaşanıyor. Ocak ayında yıldız golcüyü transfer etmek için dev kulüpler sıraya girmiş durumda. Manchester City ve Real Madrid kulüpleri Şampiyonlar Ligi maçlarında scout ekibine Cenk Tosun’u izletmişti. Son olarak İtalyan basınında Juventus ve Milan’ın da devreyre girdiği haberleri çıktı. Fransa’dan Monaco ve Lyon da onu istiyor ancak en ciddi talipler İngiltere’den. Crystal Palace, Newcastle ve Tottenham arasındaki savaşa Everton da katıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamlarında üst üste 2. defa en güzel golü atan futbolcu unvanıyla da şöhretine şöhret katan Cenk Tosun’un ocak ayında mı yoksa sezon sonunda mı gideceği en çok merak edilen konu hâline geldi. Gelişmelere bakıldığında ise yıldız oyuncunun ara transfer döneminde Beşiktaş’tan ayrılma ihtimali öne çıkıyor.
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