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Avrupa Beşiktaşlı oyuncuların peşinde

Avrupa Beşiktaşlı oyuncuların peşinde.24152
  • Giriş : 01.01.2018 / 09:43:00

Avrupalı kulüpler, Beşiktaş'ta forma giyen oyuncuların peşine düştü.

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Avrupa'da oynadığı futbolla adından söz ettiren Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un ardından Avrupalı kulüpler Tosic'in peşine düştüler.

Bu sezonki performansıyla Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran Cenk Tosun için Everton’la 25 milyon Pound’a (128 milyon TL) el sıkışan Kartal’ın 2 önemli oyuncusuna daha İngiltere’den teklif geldiği ortaya çıktı. Oğuzhan Özyakup için Cardiff City’nin 7 milyon Pound (38 milyon TL) önerdiği, Tosic için de Stoke City’nin 4 milyon Pound’luk (20 milyon TL) teklifle Kartal’ın kapısını çaldığı öğrenildi.

Süper Lig’de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş önderliğinde de özellikle bu dönem Devler Ligi’ne damga vurmuştu. Monaco, RB Leipzig ve Porto gibi devlerin yer aldığı G Grubu’nu namağlup olarak lider tamamlayan Kara Kartal’ın yıldızları, bir anda transfer gündeminin en önemli isimleri arasına girmişti. İlk olarak İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın, uzun pazarlıkların ardından Cenk Tosun için Beşiktaş’la 25 milyon Pound’a (128 milyon TL) el sıkışmasının ardından Siyah- Beyazlılar’ın 2 önemli oyuncusuna da teklif geldiği ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlılar’ın 10 numarası ve kaptanı Oğuzhan Özyakup’a İngiltere Championship ekibi Cardiff City’nin talip olduğu öğrenildi. İngiliz ekibinin, genç futbolcu için menacerler aracılığıyla Kara Kartal’a 7 milyon Pound (38 milyon TL) önerdiği bildirildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın ise Ozzy’yi İngiltere de olsa bir ikinci lig ekibine satmayı planlamadığı ve ek olarak başarılı ismin değerini 15 milyon Pound (76.5 milyon TL) olarak belirlediğini ilettiği kaydedildi. Öte yandan Oğuzhan’ın da Cardiff’in önerisine sıcak bakmadığı açıklandı.

Beşiktaş formasıyla son 2 sezonda sergilediği başarılı performansla alkış toplayan Dusko Tosic’e de İngiliz ekiplerinin ilgisi devam ediyor... Son olarak Premier Lig ekibi Stoke City’nin Sırp savunmacı için 4 milyon Pound’luk (20 milyon TL) öneriyle Kara Kartal’ın kapısını çaldığı ifade edildi. Yönetimin, bu sezon teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosunda değişilmez isimler arasında yer alan Tosic için de 8 milyon Pound’luk (40 milyon TL) bonservis bedeli belirlediği ve teklifin bu seviyeye çıkarılması halinde transfere onay verileceğinin iletildiği öğrenildi.

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