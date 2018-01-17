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Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye hamlesi

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye hamlesi.15956
  • Giriş : 17.01.2018 / 11:48:00

Avrupa Birliği'den Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Avrupa Birliği harekete geçti. Geçtiğimiz yıl yapılmayan Avrupa Birliği-Türkşye Liderler Zirvesi'nin bu yıl yapılacağı öğrenildi. Konuya ilişkin Bulgaristan'dan açıklama geldi.

Avupa Komisyonu bu eksiklikleri gidermek için çalışma başlattı. AB Dönem Başkanlığı'nı yürüten Bulgaristan'ın yılın ilk yarısında Türkiye ile liderler zirvesi düzenleme niyetinde olduğu belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu da hem liderler zirvesinin hem de ortaklık konseyinin nisan ayından sonra toplanması için üye ülkeler nezdinde temaslarda bulundu.

Konsey'e yakın kaynaklar liderler zirvesinin mayıs ya da haziran ayında düzenlenebileceğini ifade etti.

Kaynaklar AB Dönem Başkanlığı'nın temmuz ayında Avusturya'ya geçeceğini de hatırlatarak, zirvenin bu tarihten önce yapılmasının önemini vurguladı.

NTV

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