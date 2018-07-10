Avrupa Birliği'nden Trump'a tepki!
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, göreve geldiği günden beri yaptıklarıyla dünya gündeminden düşmeyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.
AB Konseyi Başkanı Tusk, ABD liderine "Dostlarınızın kıymetini bilin, neticede çok fazla dostunuz yok. ABD Avrupa'dan daha iyi bir müttefike sahip olmadı ve olmayacak. Lütfen şunu aklınızda bulundurun, stratejik ortağınız kim, stratejik probleminiz kim" dedi.
NATO kriziyle iplerin gerildiği Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında tansiyon yükseliyor.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, bugün yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı.
Tusk, "Uzun süredir ortak savunma kabiliyetine yetersiz katkı sunduğu iddiasıyla neredeyse her gün Avrupa'yı doğrudan eleştiren Trump'a seslenmek istiyorum. Sayın Başkan Trump, ABD Avrupa'dan daha iyi bir müttefike sahip olmadı ve olmayacak. Bugün Avrupa savunmaya Rusya'dan çok daha fazla ve Çin kadar harcama yapıyor" dedi.
Trump'ı topa tutan Tusk, "Dostlarınızın kıymetini bilin, neticede çok fazla dostunuz yok. Para önemlidir ama genel iş birliği daha önemlidir" ifadesini kullandı.
Trump'ın ABD'nin Avrupa'yı düşmanlara karşı tek başına koruduğuna dair açıklamasına değinen Tusk, Avrupa'nın 11 Eylül'ün ardından ABD'ye ilk destek verenlerden olduğunu ve Afganistan'da Avrupalı askerlerin ABD'li askerlerle beraber omuz omuza savaştığını anımsattı.
Tusk, "Sayın Başkan, yarın NATO zirvesinde görüştüğümüzde ve Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünüzde lütfen şunu aklınızda bulundurun, stratejik ortağınız kim, stratejik probleminiz kim" dedi.
HÜRRİYET
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