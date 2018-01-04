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Avrupa Birliği'nden Türkiye için açıklama!

Avrupa Birliği'nden Türkiye için açıklama!.15956
  • Giriş : 04.01.2018 / 16:11:00

Avrupa Birliği'nden Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Avrupa Birliği Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva, düzenlenen basın toplantısında AB arasındaki ilişkilerin yakın ortaklığa dayandığını ve tarafların sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yerine getirdiğini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Andreeva, "Türkiye ve AB sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yapıyor. İlişkilerimiz yakın ortaklığa dayanıyor. Bu yönde devam etmesini arzu ediyoruz." dedi.

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