Avrupa Birliği'nden Türkiye için açıklama!
Avrupa Birliği Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva, düzenlenen basın toplantısında AB arasındaki ilişkilerin yakın ortaklığa dayandığını ve tarafların sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yerine getirdiğini açıkladı.
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Andreeva, "Türkiye ve AB sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yapıyor. İlişkilerimiz yakın ortaklığa dayanıyor. Bu yönde devam etmesini arzu ediyoruz." dedi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Sınıra askeri sevkiyat!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırında bulunan Kilis'e askeri sevkiyat gerçekleştirdi.
S-400'ler için Alay Komutanlığı!
Rusya'dan alınan S-400 sistemleri için alay komutanlığı oluşturulacak.
Balıkesir'de korkutan deprem!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orta ölçekli bir deprem meydana geldi.