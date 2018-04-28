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Avrupa'dan Galatasaray'a teşekkür mesajı

Avrupa'dan Galatasaray'a teşekkür mesajı.33552
  • Giriş : 28.04.2018 / 15:55:00

Avrupa Birliği'nden Galatasaray Kulübü'ne teşekkür mesajı geldi.

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Avrupa Birliği'nden Galatasaray'a mesaj var. Başkan Mustafa Cengiz'e Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger'den teşekkür mesajı geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Berger'in mektubunda  Galatasaray'ın misafirperverliğine teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandığı  belirtildi:

"Suriyeli çocuklar için 16-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen  etkinliklerdeki emeğiniz ve doğrudan ilginiz için size teşekkür etmek istiyorum.  İş birliğiniz ve olağanüstü çabalarınız sayesinde sığınmacılar için dayanışma  oluşturduk. Galatasaray Kulübü tarafından gösterilen misafirperverlik ve  profesyonellik için müteşekkirim. Size katkılarınızdan dolayı en içten  teşekkürlerimi sunuyor, yeni iş birliklerimizin gelecekte de devam etmesini  diliyorum."

Galatasaray Kulübü, AB Türkiye Delegasyonu ve Türk Kızılayı, 16 ve 18  Nisan'da düzenlenen etkinliklerle Türk ve Suriyeli çocuklara sürpriz  hazırlamıştı. Düzenlenen ilk organizasyonda, 12 sığınmacı çocuk, Galatasaray'ın  antrenmanında futbolcularla bir araya gelmişti. Sığınmacı çocuklar,  Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor maçını da statta izlemişti.

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