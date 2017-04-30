Avrupa'dan geri vites!
Avrupa Birliği geçtiğimiz hafta referandum sonuçlarına "saygı" duyacaklarını ilan etmek zorunda kaldı.
16 Nisan referandumunda evet çıkmasıyla planları bozulan Avrupa Birliği, geri adım attı. Malta’da sonuçları tanıdıklarını ilan eden AB, Türkiye’de oluşan yeni duruma göre planlarını güncelleyecek. Türkiye ve AB ilişiklerinde yeni yol haritasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 Mayıs’ta Brüksel’de yapacağı görüşmeler belirleyecek.
Avrupa’nın, 15 Temmuz’dan buyana Türkiye’ye yönelik ortaya koyduğu gerilim siyasetinde önceki gün Malta’da yapılan Dışişleri Bakanları görüşmesinin ardından yumuşama sinyalleri gelmeye başladı. 16 Nisan’da “evet” çıkmasının ardından AB temsilcileri, Malta’da referandum sonucunu tanımak zorunda kaldı. Son olarak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) kararı ardından gerilen ilişkilerin önümüzdeki dönemde karşılıklı menfaatler doğrultusunda rayına girmesi bekleniyor.
AÇIK AÇIK ANLATILDI
AKPM’de “Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin 13 yıl sonra denetim sürecine alınması” kararıyla kopma noktasına gelen ilişkiler, Malta’da AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları’nın gerçekleştirdiği toplantıda masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindekiler, Malta’ya gittiklerinde, AB nezdinde Türkiye’ye yönelik olumsuz havanın değiştiğini gözlemledi. Bakan Çavuşoğlu, Avrupalı muhataplarının Türkiye’ye yönelik eleştirilerine karşılık gerek OHAL uygulamaları, gerek FETÖ kapsamındaki tutuklamalar, gerekse idam söylemlerine ilişkin Türkiye’nin içinde bulunduğu durum nedeniyle karşı karşıya kaldığı zorunlulukları muhataplarına açık açık anlattı. Alınan kararlarda ve atılan adımlarda terör saldırılarıyla karşı karşıya kalan Türkiye’nin haklılıklarını madde madde sıralayan Çavuşoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada da mesafeli tavrını koruyarak, “Ben olumlu havayı ve hatalarını anladıklarını gördüm, eğer samimilerse” ifadelerini kullandı.
BİLEĞİ BÜKEMEYİNCE PLANLAR DEĞİŞTİ
Türkiye’ye yönelik gerilim siyasetini “Erdoğan karşıtlığı” söylemi üzerinden kuran Avrupa ülkeleri, Malta’da referandum sonuçlarını tanırken, menfaatleri önceleyen ılımlı bir siyasi perspektif ortaya koydu. Türkiye ile kapıları kapatmanın çıkarlarına olmadığını gören AB, referandumdan “hayır” sonucu çıkmasına yönelik yaptıkları planları rafa kaldırmak zorunda kaldı. Türk milletinin “evet” oylarıyla bozduğu planlar önümüzdeki süreçte Yeni Türkiye’nin planları ışığında yeniden yapılacak. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, toplantı sonrası yaptığı açıklamada bu yeni eğilimi özetle, “Türkiye AB’nin stratejik bir ortağı. AB olarak üyelik müzakerelerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Askıya alınmadı, sona ermedi. Fakat yeni fasılların açılması için şuan sürdürülen bir çalışma da yok” sözleriyle ifade etti. AB’nin yeni Türkiye’ye yönelik hazırlayacağı yol haritasına ilişkin olarak da gözler 25 Mayıs’a çevrilmiş durumda.
GÖRÜŞMELER BELİRLEYİCİ OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de Trump ile görüşmesinin ardından NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere 25 Mayıs’ta Brüksel’e gidecek. Erdoğan’ın, burada AB üyesi ülkelerin liderleriyle Türkiye’nin üyelik sürecine ilişkin görüşmelerde bulunması bekleniyor. Görüşmelerin gündeminde ise AB ile yeni yol haritasının yanısıra geri kabul anlaşması ve vize serbestisi yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı’nın AB’ye sunmak üzere hazırladığı vize serbestisine ilişkin son teklif 25 Mayıs Brüksel ziyareti öncesi Erdoğan’a sunulacak. Erdoğan, liderlerle görüşmesinde Türkiye’nin sunacağı son teklif dahil tüm konuları muhataplarıyla değerlendirecek. AB ile ilişkilerin geleceğini de bu görüşmelerde ortaya konulacak tutum belirleyecek. Erdoğan’ın görüşmelerinin ardından Türkiye’nin vize serbestisi teklifinin sunulması ve vize serbestisi tarihi ile AB üyelik sürecine ilişkin yeni yol haritasının netleşmesi bekleniyor.
Randevu için sıraya girdiler
AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker’in 25 Mayıs’taki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme arayışında olduğu bildirildi. AB liderleri Donald Tusk ve Jean Claude Juncker 25 Mayıs’ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme arayışında. Öte yandan Almanya Başbakanı Merkel yaptığı açıklamada AB Konseyi Başkanı Tusk ile görüşmelerinin ardından Türkiye ile AB arasında son dönemlerde artan gerilimi azaltmak için çaba göstereceklerini açıkladı.
Tam üyelikten vazgeçilmedi
Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Kati Piri’nin hazırladığı ve tonunu hayli sert tuttuğu Türkiye taslak raporunun AP Dış İlişkiler Komitesi’ndeki görüşmeleri ve oylanması sürecinde AB üyesi parlamenterlerin sergileyecekleri tutumlara da yeni planlamaların yansıması bekleniyor. Türkiye ise, yeni yol haritasında, 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren içinde bulunduğu olağanüstü durumun üstesinden gelmek için zaman istediği AB’ye, taahhütlerinin karşılanmasına ilişkin yeni bir takvim sunacak. Türkiye, dün Malta’da olduğu gibi AB konusunda hedefin tam üyelik olduğu ve bundan bir vazgeçiş olmadığını tüm görüşmelerde muhataplarına iletecek.
YENİŞAFAK
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