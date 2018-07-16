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Avrupa'dan Trump'a 'düşman' yanıtı

Avrupa'dan Trump'a 'düşman' yanıtı.12560
  • Giriş : 16.07.2018 / 13:06:00

Avrupa Birliği'nden ABD Başkanı Donald Trump'a 'düşman' konusunda yanıt verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği hakkındaki sözlerine Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini'den yanıt geldi.

Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'yi "düşman" olarak nitelemesiyle ilgili olarak Trump yönetimine kimi dost olarak gördüğünü sormak gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Dışişleri Konseyi Toplantısı öncesinde basına açıklama yaptı.

Mogherini, "Ben bir gazeteci olsaydım, ABD Başkanı'na kimi dost olarak gördüğünü sorardım. AB olarak biz kimin dostumuz olduğunu çok iyi biliyoruz. ABD dostlarımızdan biri. Yönetimdeki değişimler ülkeler ve halklarımız arasındaki dostluğu değiştiremez" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yanı sıra dünya genelinde de AB'nin birçok dostu olduğuna dikkati çeken Mogherini, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'yla ticaret anlaşmaları imzalanacağını anımsattı.

"AB'NİN DÜŞMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bizim çok düşmanımız var. Ticarette bize yaptıkları konusunda AB'nin düşman olduğunu düşünüyorum. Şimdi AB'den beklemezsiniz ama düşmanlar" şeklinde konuşmuştu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Trump'a cevaben soysal medya hesabında, "ABD ve AB çok yakın dosttur. Aksi yönde olduğunu iddia eden yalan haber yaymaktadır" mesajını paylaşmıştı.

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