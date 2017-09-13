Avrupa'dan Türkiye'ye çirkin benzetme
Türkiye'nin Rusya ile S-400 füze sistemleri ile ilgili anlaşma imzalaması ile ilgili Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Ckaude Juncker'den tepki geldi. Juncker, Türkiye ile yakın gelecekte üyelik olmayacağının altını çizdi.
Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği'nin durumu konulu bir konuşma yapan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker Türkiye'nin bir süredir hızla Avrupa Birliği'nden uzaklaştığını söyledi.
AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'de gazetecilerin tutuklanmasını ve Avrupa Birliği liderlerine "faşist ve Nazi" denmesini eleştirdi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Ankara'nın bu tutumu nedeniyle Türkiye'nin yakın gelecekte Avrupa Birliği'ne üye olamayacağını söyledi.
Jean Claude Juncker, "Avrupa Birliği daima Türk halkına elini uzatacak. Ancak Türkiye üyelik görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasi için zemin hazırlıyor gibi gözüküyor" dedi.
NTV
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