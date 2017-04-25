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Avrupa'dan Türkiye'ye siyasi denetim!

Avrupa'dan Türkiye'ye siyasi denetim!.28993
  • Giriş : 25.04.2017 / 15:08:00

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden skandal bir karar geldi.

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Kritik oylamada 'Türkiye'nin '2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili karar tasarısı' onaylandı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 13 yıl sonra yeniden Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararı verdi. 

AKPM'de onaylanan karar ile, Türkiye ile iş birliğinin sürmesi için bu önerilerin yerine getirilmesi gerektiği vurgulanıyor. AKPM Türkiye raportörleri Estonyalı Marianne Mikko ve Norveçli Ingebjorg Godskesen tarafından hazırlan raporda Türkiye, geçen yılki darbe girişiminden sonra ilan edilen ve üç kez uzatılan olağanüstü hâl (OHAL) bünyesinde alınan kararlar ve uygulamalar eleştiriliyor ve Türkiye'de demokratik kurumların işleyişinin bozulduğu belirtiliyor.

Avrupa'da insan hakları destekleme kuruluşu Avrupa Konseyi'nin yürütme kolu olan AKPM'de 47 ülkeden 324 temsilci bulunuyor. AKPM'nin kuruluş amacı "insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü desteklemek" olarak tanımlanıyor.

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