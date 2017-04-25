Avrupa'dan Türkiye'ye siyasi denetim!
Kritik oylamada 'Türkiye'nin '2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili karar tasarısı' onaylandı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 13 yıl sonra yeniden Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararı verdi.
AKPM'de onaylanan karar ile, Türkiye ile iş birliğinin sürmesi için bu önerilerin yerine getirilmesi gerektiği vurgulanıyor. AKPM Türkiye raportörleri Estonyalı Marianne Mikko ve Norveçli Ingebjorg Godskesen tarafından hazırlan raporda Türkiye, geçen yılki darbe girişiminden sonra ilan edilen ve üç kez uzatılan olağanüstü hâl (OHAL) bünyesinde alınan kararlar ve uygulamalar eleştiriliyor ve Türkiye'de demokratik kurumların işleyişinin bozulduğu belirtiliyor.
Avrupa'da insan hakları destekleme kuruluşu Avrupa Konseyi'nin yürütme kolu olan AKPM'de 47 ülkeden 324 temsilci bulunuyor. AKPM'nin kuruluş amacı "insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü desteklemek" olarak tanımlanıyor.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Erdoğan: AKPM'nin kararını tanımıyoruz
AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tanımıyoruz" dedi
ABD'den tepki: Koalisyon onaylamadı
TSK'nın sınır ötesine düzenlediği operasyonun ardından ABD'den şok bir tepki geldi.
AB ile müzakeler durduruyor!
Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri hakkında Almanya'dan şoke eden bir iddia geldi.
Manisa'da art arda deprem! Gece de sallandı
Manisa'nın Selendi ilçesinde 5.2, Şehzadeler ilçesinde 4.9 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.