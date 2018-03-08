Avrupa'nın 1 numarası Şenol Güneş oldu
Süper Lig'de yoluna başarı ile devam eden Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mourinho ve Guardiola'yı geride bıraktı.
Beşiktaş'ın galibiyetle ayrıldığı Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını, sonradan oyuna giren Negredo'nun asistleri ile kazanmayı başaran Şenol Güneş, bu alanda Avrupa'nın en başarılı teknik direktörü oldu. Beş majör lig ve Süper Lig'de, 10 maç ve üstü sahaya çıkan teknik adamlar incelendiğinde 5 gol ve 9 asistlik karnesi ile zirvede olan Güneş, kulübeden oyuna dahil ettiği isimlerle maç başına 0,58 skor üretti.
Deneyimli hocayı Manchester United'dan Mourinho (0,52) ve Manchester City'den Guardiola (0,52) takip etti. Şenol Güneş, 6 farklı oyuncudan bu şekilde skor bulmayı başardı. Sonradan oyuna girerek Negredo 2 gol, 5 asist ile başı çekerken, Love 2 gol, Caner 2 asist, Medel ve Quaresma 1'er asist, Cenk Tosun ise 1 gol buldu.
SABAH
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