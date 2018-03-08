Facebook Twitter Rss

Avrupa'nın 1 numarası Şenol Güneş oldu

Avrupa'nın 1 numarası Şenol Güneş oldu.17507
  • Giriş : 08.03.2018 / 08:50:00

Avrupa'nın 1 numarası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Süper Lig'de yoluna başarı ile devam eden Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mourinho ve Guardiola'yı geride bıraktı.   

Beşiktaş'ın galibiyetle ayrıldığı Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını, sonradan oyuna giren Negredo'nun asistleri ile kazanmayı başaran Şenol Güneş, bu alanda Avrupa'nın en başarılı teknik direktörü oldu. Beş majör lig ve Süper Lig'de, 10 maç ve üstü sahaya çıkan teknik adamlar incelendiğinde 5 gol ve 9 asistlik karnesi ile zirvede olan Güneş, kulübeden oyuna dahil ettiği isimlerle maç başına 0,58 skor üretti.

Deneyimli hocayı Manchester United'dan Mourinho (0,52) ve Manchester City'den Guardiola (0,52) takip etti. Şenol Güneş, 6 farklı oyuncudan bu şekilde skor bulmayı başardı. Sonradan oyuna girerek Negredo 2 gol, 5 asist ile başı çekerken, Love 2 gol, Caner 2 asist, Medel ve Quaresma 1'er asist, Cenk Tosun ise 1 gol buldu.

SABAH

Volkan Demirel derbi sonrası özür diledi

Adil Öksüz'ün baldızı gözaltında

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş, Trabzonlu oyuncuyu transfer etmiş

Beşiktaş, Trabzonlu oyuncuyu transfer etmiş

Beşiktaş'ın Trabzonlu oyuncu Mert Çam'ı transfer ettiği ortaya çıktı.

Volkan Demirel derbi sonrası özür diledi

Volkan Demirel derbi sonrası özür diledi

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, derbi sonrası özür diledi.

 

Aykut Kocaman'dan derbi itirafı: Hata yaptık

Aykut Kocaman'dan derbi itirafı: Hata yaptık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbi ile ilgili konuştu.

Ekici ve Souza'nın PFDK'ya sevki istendi

Ekici ve Souza'nın PFDK'ya sevki istendi

Beşiktaş, Mehmet Ekici ve Souza'nın PFDK'ya sevkini istedi.

 

Quaresma'ya ağır ceza!

Quaresma'ya ağır ceza!

Beşiktaşlı golcü oyuncu Ricardo Quaresma'nın cezası belli oldu.

Büyük şok! Fenerbahçe'den istifa açıklaması!

Büyük şok! Fenerbahçe'den istifa açıklaması!

Fenerbahçe Yönetiminden basında çıkan istifa iddialarına yanıt geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya