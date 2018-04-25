Facebook Twitter Rss

Avrupa'nın çağrısına Dışişleri'nden yanıt

Avrupa'nın çağrısına Dışişleri'nden yanıt.24230
  • Giriş : 25.04.2018 / 08:46:00
  • Güncelleme : 25.04.2018 / 12:09:42

AKPM'nin seçim çağrısına Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap gecikmedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ertelenmesine ilişkin açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu’nun 24 Haziran seçimlerinin ertelenmesini içeren açıklaması hakkında, “PYD lideri Salih Müslüm’e konuşma yapma imkanı veren bu anlayışın ülkemize demokrasi dersi vermeye hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AKPM Denetim Komisyonu’nun 24 Haziran seçimleriyle ilgili açıklaması hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi. AKPM’nin seçimlerin ertelenmesini tavsiye ederek, talihsiz bir açıklamada bulunduğu değerlendirmesini yapan Aksoy, AKPM Denetim Komisyonu’nun siyasi nitelik taşıyan bu açıklamasının en temel egemenlik ve demokrasi ilkelerine aykırı olduğunu, Türk milletinin iradesini yansıtan TBMM’nin kararlarını göz ardı ettiğini söyledi.

OHAL uygulamasının çoğulcu ve gerçek anlamda demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesine engel teşkil etmediğini aktaran Aksoy, “Birçok ülkede olağanüstü hal uygulaması sırasında seçim düzenlenmiştir. Bunun son örneklerinden birini, 2017 yılında Fransa’da yapılan seçimler oluşturmaktadır. Türkiye’de yapılan tüm seçimlerin de demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edilmiştir. Türkiye söz konusu olduğunda akıl tutulması yaşayan çevrelerin bu tür önyargılı yorumları, Türkiye’ye yönelik çifte standartlı anlayışın üzüntü verici yeni bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

AKPM çatısı altında, terörle işbirliği yaparak PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD lideri Salih Müslüm’e konuşma yapma imkanı veren bu anlayışın Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye hakkının olmadığını kaydeden Aysoy, “Sonuçta ülkemizde seçimlerin ne zaman yapılacağına halkımızın iradesiyle seçilen Meclisimiz karar verir” dedi.

TRT

Türkiye'den Trump'a 1915 tepkisi

Bekir Bozdağ: Bu içişlerimize müdahaledir

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu

Acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu

Mardin Müzesi'nin açılış töreninde çatıdan düşen polisten acı haber geldi.

63 polise FETÖ gözaltısı

63 polise FETÖ gözaltısı

FETÖ soruşturması kapsamında Gaziantep'te operasyonlar düzenlendi.

 

Tek sandıkta 380 seçmen oy kullanacak

Tek sandıkta 380 seçmen oy kullanacak

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde tek sandıkta 380 seçmen oy kullanacak.

İstanbul'da kaza! Trafik kilit!

İstanbul'da kaza! Trafik kilit!

İstanbul Haliç Köprüsü üzerinde yaşanan kaza trafiği kilitledi.

 

Erdoğan, onu özel davet etti

Erdoğan, onu özel davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onu özel davet etti.

Zincirleme kaza: 2'si ağır 22 yaralı!

Zincirleme kaza: 2'si ağır 22 yaralı!

Çorum'da meydana gelen zincirleme kazada 22 kişi yaralandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya