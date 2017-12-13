Avrupa Parlamentosu'ndan döner kararı!
Avrupa Parlamentosu kararını verdi. AP, döner etinin yasaklanmasına yol açabilecek düzenleme talebini geri çevirdi.
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