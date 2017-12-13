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Avrupa Parlamentosu'ndan döner kararı!

Avrupa Parlamentosu'ndan döner kararı!.19802
  • Giriş : 13.12.2017 / 15:52:00

Avrupa Parlamentosu, döner etinin yasaklanması ile ilgili açıklama yaptı.

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Beşik Modelleri

Avrupa Parlamentosu kararını verdi. AP, döner etinin yasaklanmasına yol açabilecek düzenleme talebini geri çevirdi.

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