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Avrupa ülkesi ordu kuruyor!

Avrupa ülkesi ordu kuruyor!.11929
  • Giriş : 15.02.2017 / 20:42:00

Avrupa ülkelerinden Kosova'da Meclis, ordu kurma kararını onayladı.

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2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden ve 112 ülke tarafından tanınan Kosova'da önemli bir karar alındı. Bu şekilde Avrupa'nın 50. ülkesi olan Kosova'da Meclis, Ordu kurma kararını onayladı.

Kosova'da 68 milletvekilinin 'evet' oyu ile Kosova Silahlı Kuvvetleri’nin kurulması kararını onaylanmış oldu. Alınan kararla mevcut olan Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK), Kosova Silahlı Kuvvetleri'ne (FAK) dönüştürülmesi bekleniyor.

Meclisteki kararın ardından Kosova Başbakanı İsa Mustafa, 113 ülke tarafından tanınan Kosova’nın tüm kurumlara sahip olduğunu ve Silahlı Kuvvetlere sahip olması için de tüm şartları yerine getirdiğini belirtti.

Öte yandan FSK Bakanı Haki Demolli, Güneydoğu Avrupa Ofisi Müdürü Matthew Palmer’in yönetiminde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir heyetini kabul etti. Görüşmede siyasi ve güvenlik gelişmeler ve Kosova'nın diğer ortak ülkelerle işbirliği ele alındığı belirtildi.

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