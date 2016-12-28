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Avrupa'ya ders veriyoruz!

Avrupa'ya ders veriyoruz!.17750
  • Giriş : 28.12.2016 / 10:33:00

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki bir projenin satış danışmanlığını üstlenen Agency Gayrimenkul, Avrupa'ya konut satışında ders veriyor.

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Satışlarda elde edilen dövizler, Agency tarafından Türk Lirası’na çevriliyor ve Türk ekonomisine kazandırılıyor.

Agency Gayrimenkul’den örnek davranış… Gayrimenkul şirketlerine danışmanlık hizmeti sunan Agency, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki bir projenin satış danışmanlığını üstleniyor. Türkiye’den sonra Avrupa’da da çalışmalarını hızlandıran Agency, başarılı çalışmalarıyla Avrupa’ya konut satışında ders veriyor. Ayrıca satışlarda elde edilen dövizler, Agency tarafından Türk lirasına çevriliyor ve Türk ekonomisine kazandırılıyor.

“Avrupalılar bu işin nasıl yapılacağını görüyor”

Yabancı yatırımcıyla ilişkilerinin üst seviyede olduğunu belirten Agency Gayrimenkul’ün kurucularından Yasin Tatlıdil, “Türkiye’deki çalışmalarımızın yanı sıra yurt dışında da danışmanlık hizmetlerimizi sunuyoruz. Sofya danışmanlık hizmeti sunduğumuz projelerden biri… Sofya’da yaptıklarımız çok önemli; Avrupalı’ya bir anlamda bu işin nasıl yapılacağını öğretiyoruz. Ayrıca Türk ekonomisine döviz girişini de sağlıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız dövizleri Türkiye’de Türk Lirası’na çeviriyoruz. Ekonominin hareketlenmesi adına biz de üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.

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