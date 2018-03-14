Avrupalılar Garry Rodrigues'in peşinde!
27 yaşındaki futbolcu için 2 kulübün derbi maçını izlemek üzere İstanbul'a geleceği belirtiliyor.
Sarı-Kırmızılı ekibin son dönemdeki çıkışına performansıyla büyük katkıda bulunan özellikle Bafetimbi Gomis'le olan uyumuyla dikkat çeken Garry Rodrigues’i, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton ve Newcastle United kulüpleri yakından takip ediyor.
Hatta bu kulüplerin Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçında Rodrigues’i izlemek için temsilci göndereceği öğrenildi.
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