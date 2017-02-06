Avşar, Demet Akalın'ın şarkısını istemedi
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Hülya Avşar'ın eski günlerine dönebilmesi için harekete geçti. Hülya Avşar için şarkı bulan ve parasını ödeyen Demet Akalın'a 'istemiyorum' cevabı geldi. Akalın konuya ilişkin basına konuştu.
Şarkıcı Demet Akalın, bir süre önce, "Hülya Avşar'a öyle şarkı bulacağım ki, onu yeniden oluşturacağım. Onu patlatacağım. Kendini bana bıraksın" demişti. Akalın sözünde de durdu, Avşar'a hediye etmek için şarkısını buldu, ancak Avşar şarkıyı istemedi.
Demet Akalın, Gökhan Tepe'nin müzik hayatındaki 20'nci yılını kutladığı konsere katıldı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen gecede sahneye çıkan Demet Akalın sözü bir ara Hülya Avşar'a getirdi. Demet Akalın "Hülya'ya hediye etmek üzere süper bir şarkı buldum. Parasını verip aldım. Ona sürpriz yapacaktım. Ama sağolsun vazgeçti, istemiyor." dedi.
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