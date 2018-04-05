Avustralyalılar, Diyarbakır'da petrol buldu
Avustralyalı Trans Atlantic Eploration Mediterrenean Internationel Pty. Ltd, Diyarbakır'daki çalışmalarında petrol buldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Gazete'ye ilan verdi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) açıklamasında şöyle denildi:
RUHSAT ALMAK İÇİN BAŞVURDULAR
"Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.’nin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur."
ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR
Firmanın Diyarbakır'da faaliyet alanı üçü koldan oluşuyor. Molla ve Selmo bölgelerinde iki adet alanı bulunan Transatlantic Petroleum şirketinin faaliyet alanı Mardin ve Bedinhan bölgelerine yakın yerlerde bulunuyor.
TÜRKİYE
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