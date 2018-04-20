Avusturya Başbakanı'ndan skandal açıklama
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye aleyhine yine skandal açıklamalarda bulundu. Kurz, Türk siyasetçilerin Türkiye'de Haziran seçimleri öncesinde ülkesinde kampanya yapılmasını yasaklayacaklarını açıkladı.
Türkiye'nın Avrupa Birliği'ne katılmasına sert şekilde karşı çıkan ve Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen, Avusturya'nın sağ-kanat politikacılarından Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'deki erken seçimle ilgili ORF radyosuna açıklamalarda bulundu.
Kurz; "Erdoğan'ın Türkiye liderliği yıllardır Avrupa'daki toplulukları sömürüyor. Türkiye'deki seçimlerle ilgili yapılacak kampanyalar Avusturya'da istenmiyor ve kesinlikle bunlara izin verilmeyecek." dedi.
Yüz binlerce Türk'ün yaşadığı ülkede geçen yıl Türk bakanların seçim kampanyası yapmasına da izin verilmemişti. Türkiye’de yapılan referandum öncesinde Türk bakanlar, Almanya ve Hollanda’ya gitmiş fakat bu toplantılar iptal edilmişti. Bu gelişme Ankara ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında diplomatik krize sebep olmuştu.
MİLLİYET
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