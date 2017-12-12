Avusturya'da patlama: 60 kişi yaralandı!
Avusturya'nın Baumgarten kasabasında meydana gelen patlamada 60 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Ekipler olay yerine sevk edildi.
TRT
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