Avusturya'da tren kazası: Yaralılar var
Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinde Sankt Pölten kentine bağlı Völlerndorf kasabasında tren kazası yaşandı. Korkunç olayda can kaybı yaşanmazken 27 yolcu yaralandı.
Aşağı Avusturya eyaleti itfaiye sözcüsü Franz Resperger, basına yaptığı açıklamada, kazanın iki vagonun raydan çıkarak devrilmesi sonucu yaşandığını belirtti.
Resperger, yaklaşık 80 yolcunun bulunduğu trende 3’ü ağır 27 kişinin yaralandığını kaydederek, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini ifade etti.
Kazanın nedeni henüz tespit edilmedi. Aşağı Avusturya eyalet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
HÜRRİYET
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