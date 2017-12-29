Ayak sağlığımız için yapmamız gerekenler
Çünkü bayanlar erkeklere göre biraz daha hassas bir vücuda sahiptir üstelik bayanlar erkekler gibi ayaklarını saklamayı tercih etmezler. Ayakları bakımlı olan bir bayan kendisini daha mutlu hissedecek ve bu anlamda ayaklarının bakımlarını gerek kendisi gerekse profesyonel eller tarafından yapılmasına özen gösterecektir. Evet, hepimiz ayaklarımıza önem veriyoruz ancak ayaklarımıza vermiş olduğumuz önem onun yalnızca bir güzellik salonunda bakım yapılabileceği anlamına gelmeyecektir. Maddi anlamda gücünüz buna yetiyorsa düzenli bir şekilde ayak bakımı yaptırmak güzeldir ancak sizin bütçeniz buna elvermiyorsa o zaman kendiniz evinizde de ayak bakımınızı yapabilirsiniz.
Ayak bakımında ilk önce dikkat edilmesi gereken nokta ayağın sağlığıdır. Bunun içinde ayakkabı seçimi çok önemlidir. Ayaklarımız gün boyu bizi üzerinde taşıdığı için yanlış bir ayakkabı seçimi sonrasında tahriş olabilirler. Bu nedenle de doğru ayakkabı seçimi önemli bir konudur. Ayaklarınız ne kadar sağlıklı olursa gün boyunca konforunuz da o kadar artmış olacaktır. İsterseniz ayak sağlığınızı korumak ve doğru bakım yapabilmek için aşağıda yapacaklarınızı daha doğrusu yapmanız gerekenleri kısaca özetleyelim.
Ayak Bakımı Nasıl Olmalıdır?
Ayaklarda meydana gelen sorunlar aslında pek çok insanın da sıkıntı çektiği durumların başında gelir. Bu sorunlara bakarsak sıklıkla görülen, mantarlar, ayak kokuları ve ayaklardaki ağrılardır. Ancak buna genel anlamda neden olan şey yoğun bir iş temposunun yaşanmasıdır. Ayaklarınızı gün boyunca çorap ve ayakkabı içerisinde hapsettiğinizi unutmayın ve gerekli bakım işleminin yapılmaması durumunda bu sorunların yaşanması da normaldir. Örneğin; kışın giydiğimiz çorapların kalın olması ve konforu yerinde olmayan bir ayakkabı ayağın akşama kadar terler ve sonuçta da koku gibi bir durum ortaya çıkar. Peki, ayak kokusuna karşı ne yapmalısınız?
En doğru yöntem ayakların sık sık havalandırılmasıdır. İlk olarak yapmanız gereken şey çoraplarınızı sık sık değiştirmeniz ve ayaklarınızı yıkamanız. Eğer ki gün içerisinde bunu yapamıyorsanız o zaman akşam eve ilk geldiğiniz de yapmanız gereken şey çoraplarınızı çıkararak ayaklarınızı yıkamak olmalı. Ancak ayaklarınızı asla nemli ya da ıslak bir şekilde bırakmamalısınız. Aynı zamanda tırnak bakımınızı da ihmal etmemelisiniz. Yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki bir bebeğin ayak sağlığı % 95 oranında başarılıdır ancak yetişkinlik döneminde bu durum % 40’lara kadar düşecektir. Dolayısıyla yetişkinlerin ayak sağlıklarına yeterince önem vermedikleri de görülebiliyor.
Ayaklarınızın sağlığının bozulmasında fazla kilolarda etkilidir. Örneğin şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir otomobil lastiğinin yük taşıma ölçüsü vardır bunun üzerinde bir yükü otomobile koyduğunuz zaman lastiklerin yıprandığını görürsünüz işte bu örnekte olduğu gibi insanın da ayaklarının vücudunuza göre taşıması gereken belli bir ağırlığı vardır siz taşıması gerekenden fazlasını ona yüklerseniz sağlığının bozulmasının da önün geçemezsiniz. Sonuç olarak buradan çıkarılacak sonuç ise şu şekilde olmalıdır. Ayak konforunuzu ve sağlığınızı düşünüyorsanız mutlaka ayakkabınızı doğru seçmelisiniz.
Topuklu Ayakkabılar
Bayanların ayakkabı seçimindeki ilk yanlışı topuklulardır. Evet, moda ve estetik anlamında topuklu ayakkabının güzel durduğunu söyleyebiliriz ancak bu tür ayakkabılarında sağlıksız olduğunu asla aklınızdan çıkarmamalısınız. Bir bayanın giymesi gereken ayakkabı modelinin alçak taban olması gerekir. Hatta bu durum erkekler içinde aynı şekilde önemlidir. Ancak erkeklerin yüksek topuklu ayakkabı giymemesi onların farkında olmadan sağlıklı ayakkabı seçimini de kolaylaştırmıştır.
Ayak Temizliği
Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi ayak sağlığında önemli konulardan birisi de ayakların temizliğidir. Ayaklarınızın daima temiz olması demek bakteri ve mantarlardan da korunması anlamına gelecektir. Bunun için ayaklarınızı yıkadıktan sonra kozmetik ürünlerle onları kremleyebilir ve günlük bakımını yapabilirsiniz. Kozmetiklerden bahsetmişken sıradan bir ürün değil mutlaka markalı olan ürünleri tercih etmelisiniz.
Ayak Sağlığını Etkileyenler?
İlk önce makalemizin başında olduğu gibi ayak bakımına yeteri kadar önem vermemek geliyor.
Eğer ki ayaklarınıza pedikür yapacaksanız mutlaka steril alanları tercih etmelisiniz. Bilinçsizce yapılan bir uygulamanın ayak sağlığınızı etkilediğini bilmelisiniz. Bunun için profesyonel ve kaliteli merkezlerin seçilmesi gerekir.
Uzun süreli olarak ayakta durmaktan kaçınmalısınız. Çünkü çok fazla ayakta durduğunuz zaman ayak damarlarınızın da baskı altında kalmasını sağlamış olursunuz. Bu da ayak sağlığınızı ciddi anlamda etkileyecek sonuçlar meydana getirebilir.
Ayaklarınızın nem dengesine dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki onların kurumasına müsaade ederseniz bu durumda çatlaklarında önüne hiçbir şekilde geçememiş olursunuz. Topuklarınızda bir çatlağın oluşması demek acı çekmeniz ve üzerine basamamanız demek anlamına gelecektir.
Pedikür yaparken işini bilen birisinden yardım almanız gerekiyor. Özellikle tırnak batmalarının ayak sağlığını ciddi anlamda etkilediğini söyleyebiliriz.
Sonuç olarak ise ayaklarınızın sağlığını koruyabilmeniz adına alınabilecek önlemleri de aşağıda sıralayabiliriz.
Alınabilecek Önlemler
Beden sağlığı oldukça önemli bir konudur. İnsan ne kadar sağlıklı olursa uzuvlarının da o kadar sağlıklı olacağını bilmesi gerekir. Örneğin vitamin yönünden mutlaka dengeli bir beslenme çizmek zorundasınız. Gün boyunca yoğun bir çalışma ortamınız varsa mutlaka eve geldiğinizde hijyenini sağladıktan sonra ayaklarınızı uzatarak dinlenmeyi tercih etmelisiniz. Bazı bayanların ayaklarında genetik nedenlerden dolayı sorunlar olabilir bunun için mutlaka ilave ek yöntemleri uygulamalısınız bunu da doktorunuz size belirtecektir.
Spor her alanda olduğu gibi ayak bakımında da önemli bir konudur. Spor sayesinde bacak kaslarınız gelişecek ve ayak bileğinizin kasları da daha güçlü bir hale dönüşecektir. Bu da ayak bileğinize basan yükün paylaşılmış olması demektir.
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