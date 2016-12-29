Facebook Twitter Rss

Ayakları yerden kesildi

Ayakları yerden kesildi.20160
  • Giriş : 29.12.2016 / 09:58:00

Günsan tarafından yapılan organizasyonda bayilerin ayakları yerden kesildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Bayi organizasyonu ile büyümeye devam eden Günsan, sürekli yatırım yaptığı iş ortaklarının satış performansını ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlediği kampanya kapsamında otomobil almaya hak kazanan iş ortaklarına araç teslimlerini gerçekleştirdi.

Araç teslim törenine katılarak 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 planlamalarını anlatan Günsan CEO’su Stephane Nuss, “Bayilerimiz bizim için oldukça önemli. Bayilerimizin büyümesi için Günsan’ın kattığı değere; Günsan’ın büyümesi için ise bayilerimizin markaya yaptığı katkılara ihtiyacımız var. Yurt genelinde bulunan 55 bayimizle birbirimizi tamamlıyoruz. 2017 yılı boyunca da tıpkı 2016 yılında olduğu gibi bayilerimize değer katan yeni kampanyaları hayata geçireceğiz. Günsan, her yıl satış grafiğini bir üst segmente taşıyarak pazardaki konumunu güçlendiriyor. Bu başarıda en büyük pay sahipleri de şüphesiz bayilerimizdir. Bu yıl da kampanyamıza katılan bayilerimize son model araçlarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

11 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen kampanya dâhilinde  Audi, Volkswagen, Ford ve Fiat marklarından  geniş bir yelpazede araç dağıtımları gerçekleşti. Tüm Türkiye’de toplamda 80’e yakın araç, hak kazanan bayilere törenle teslim edildi. 

Hamit Altıntop'a şok Tuzlaspor suçlaması

Yılbaşını 'zehir' edeceklerdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı

İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı

Suriye'de yaşanan insanlık dramına Türkiye yine sessiz kalamadı.

Sivas'ta FETÖ'den 5 kişiye tutuklama!

Sivas'ta FETÖ'den 5 kişiye tutuklama!

FETÖ soruşturması kapsamında Sivas'ta operasyon düzenlendi.

 

Ankara'yı kana bulayacaklardı

Ankara'yı kana bulayacaklardı

DAEŞ'in yılbaşında Ankara'da yapacağı saldırı polis ekipleri sayesinde engellendi.

TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü

TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü

TSK, terör örgütü DAEŞ emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.

 

Survivor Taner gözaltına alındı

Survivor Taner gözaltına alındı

Survivor yarışmacısı Taner'in polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya