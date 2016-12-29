Ayakları yerden kesildi
Bayi organizasyonu ile büyümeye devam eden Günsan, sürekli yatırım yaptığı iş ortaklarının satış performansını ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlediği kampanya kapsamında otomobil almaya hak kazanan iş ortaklarına araç teslimlerini gerçekleştirdi.
Araç teslim törenine katılarak 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 planlamalarını anlatan Günsan CEO’su Stephane Nuss, “Bayilerimiz bizim için oldukça önemli. Bayilerimizin büyümesi için Günsan’ın kattığı değere; Günsan’ın büyümesi için ise bayilerimizin markaya yaptığı katkılara ihtiyacımız var. Yurt genelinde bulunan 55 bayimizle birbirimizi tamamlıyoruz. 2017 yılı boyunca da tıpkı 2016 yılında olduğu gibi bayilerimize değer katan yeni kampanyaları hayata geçireceğiz. Günsan, her yıl satış grafiğini bir üst segmente taşıyarak pazardaki konumunu güçlendiriyor. Bu başarıda en büyük pay sahipleri de şüphesiz bayilerimizdir. Bu yıl da kampanyamıza katılan bayilerimize son model araçlarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.
11 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen kampanya dâhilinde Audi, Volkswagen, Ford ve Fiat marklarından geniş bir yelpazede araç dağıtımları gerçekleşti. Tüm Türkiye’de toplamda 80’e yakın araç, hak kazanan bayilere törenle teslim edildi.
DİĞER HABERLER
İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı
Suriye'de yaşanan insanlık dramına Türkiye yine sessiz kalamadı.
Ankara'yı kana bulayacaklardı
DAEŞ'in yılbaşında Ankara'da yapacağı saldırı polis ekipleri sayesinde engellendi.
TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü
TSK, terör örgütü DAEŞ emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.
Survivor Taner gözaltına alındı
Survivor yarışmacısı Taner'in polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.