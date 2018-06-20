Aydilge, 35 kiloluk gelinliğiyle evlendi
Söylediği şarkılarla sevilerek dinlenen Aydilge, keman virtüözü olan nişanlısı Utku Barış Andaç ile evlendi. Ünlü şarkıcının 35 kiloluk gelinliği ise ilgi uyandırdı.
Aydilge, keman virtüözü nişanlısı Utku Barış Andaç'la Fenerbahçe Romantika'da nikah masasına oturdu. Şarkıcının düğününde Ferman Akgül, Aynur Aydın ve Özgün sahne aldı
Aydilge, uzun süredir bilirlikte olduğu nişanlısı Utku Barış Andaç'la dün Fenerbahçe Romantika'da nikah masasına oturdu.
Şarkıcı, modacı Hanse Altın imzalı, 17'nci yüzyıl Barok Dönemi'ne ait gelinlik giydi. Aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle evlenen ünlü çiftin özel fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Aydilge daha önce yaptığı açıklamada "Biz sadece şimdiki hayatlarımızda değil, geçmiş yaşamlarımızda da bir arada olduğumuza ve birbirimizin ruh eşi olduğumuza inanıyoruz. Bu yüzden de 17'nci yüzyıl Barok dönemine ait özel bir konsept hazırlattık" demişti.
SABAH
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