Aydın Boysan vefat etti!
Usta sinema sanatçısı Münir Özkul'un ardından bir acı haber daha geldi. Mimar ve gazeteci Aydın Boysan'ın organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
TRT
DİĞER HABERLER
Cahit Nakıboğlu tutuklandı
Ünlü iş adamı Cahit Nakıboğlu, savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
Fatih'te yangın! Ekipler olay yerine geldi
İstanbul Fatih'te çıkan yangında anne ve çocuğu son anda kurtuldu.
Münir Özkul'un kızı: Asılsız haberler çıktı
Ünlü sanatçı Münir Özkul'un kızı Güner Özkul ile ilgili açıklama geldi.
Nuri Ergin'in oğlu gözaltına alındı!
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden olan Nuri Ergin'in oğlu gözaltına alındı.
Madencileri taşıyan minibüs takla attı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde madencileri taşıyan minibüs takla attı.
Muğla'dan sonra Van'da da deprem oldu
Sabah saatlerinde Muğla'da yaşanan depremin ardından bir sarsıntı da Van'da oldu.