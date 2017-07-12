Aydın'da 5 muvazzaf asker gözaltına alındı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Aydın merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda örgütün 'askeri yapılanmasına' darbe indirildi. Operasyında 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "örgütün askeri yapılanmasına" yönelik Aydın ve Ankara'da hakkında yakalama kararı çıkartılan 5 muvazzaf askerin adreslerine, Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Astsubay ve uzman çavuşların da aralarında bulunduğu 5 asker gözaltına alındı. Zanlıların adreslerdeki aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin, örgütün asker yapılanmasındaki mahrem imamlarla iletişim halinde olduklarının tespit edildiği belirtildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
TRT
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