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Aydın'da 5 muvazzaf asker gözaltına alındı

Aydın'da 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.18993
  • Giriş : 12.07.2017 / 13:06:00

Aydın'da düzenlenen operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Aydın merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda örgütün 'askeri yapılanmasına' darbe indirildi. Operasyında 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması  kapsamında, "örgütün askeri yapılanmasına" yönelik Aydın ve Ankara'da hakkında  yakalama kararı çıkartılan 5 muvazzaf askerin adreslerine, Aydın Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Astsubay ve uzman çavuşların da aralarında bulunduğu 5 asker gözaltına alındı. Zanlıların adreslerdeki aramalarda bulunan dijital materyallere el  konuldu.

Şüphelilerin, örgütün asker yapılanmasındaki mahrem imamlarla iletişim  halinde olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne  götürüldü.

TRT

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