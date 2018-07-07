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Aydın'da fabrikada patlama: 4 işçi yaralandı

Aydın'da fabrikada patlama: 4 işçi yaralandı.19856
  • Giriş : 07.07.2018 / 08:46:00

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan fabrikada büyük bir patlama meydana geldi.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan, kimyasal madde üreten fabrikada meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Patlamanın nedeni gaz sıkışması olarak açıklandı.

Olay, bu gece Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimyasal madde üreten bir fabrikada meydana geldi. Kimyasal madde işlemeye yarayan ve değirmen adı verilen bir kazan gaz sıkışması nedeniyle patladı. Patlama sesini duyan diğer işçiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kazanın yakınlarında bulunan ve patlama esnasında yaralanan 4 işçiyi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralı işçiler Murat Barut, Mustafa İnce, Süleyman Yıldızçoban ve Zeynep Tuğba Aydın'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, patlamanın ardından başlayan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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