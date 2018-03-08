Aydın'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Aydın'ın Karacasu ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ali Aksoy (35) idaresindeki 32 FM 644 plakalı pikap, Kuyucak-Karacasu karayolu Yenice kavşağı yakınlarında, karşı yönden gelen Hüseyin Akarsu'nun (73) kullandığı 09 H 3981 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Ayşe Akarsu (69) ve Cemal Uyar (38) yaralandı. Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Akarsu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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