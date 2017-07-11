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Aydın'da korkunç kaza! 1 işçi yaşamını yitirdi

Aydın'da korkunç kaza! 1 işçi yaşamını yitirdi.17749
  • Giriş : 11.07.2017 / 16:09:00
  • Güncelleme : 11.07.2017 / 16:10:47

Aydın'ın Buharkent ilçesinde elektrik akımına kapılan işçilerden biri yaşamını yitirdi.

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Yine iş kazası. Aydın'ın Buharkent ilçesinde elektrik akımına kapılan işçilerden biri hayatını kaybederken diğer ağır yaralandı. Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören işçilerden Mehmet Kaya'nın yardım etmeye çalıştığı öğrenildi.

Aydın'ın  Kamilpaşa Mahallesi Hulusi Alpan Caddesi üzerinde yapımı devam eden  bir inşaatta çalışan Mehmet Yılmaz (34), binanın dışına kurdukları iskeleyi  söktüğü sırada elektrik akımına kapıldı.  Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören işçilerden Mehmet Kaya  (36) Yılmaz'a yardım etmeye çalıştı. Bu sırada Kaya da elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis  ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya'nın ise hayati tehlikesinin  sürdüğü öğrenildi. Soruşturma başlatan polis, olayla ilgili inşaat yetkililerinden 4  kişinin ifadesini aldı.

TRT

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