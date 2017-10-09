Aydın'da tren kazası: 3 ölü, 3 yaralı!
Aydın'ın Germencik ilçesinde feci kaza. Söke-Aydın seferini yapan 32351 sefer sayılı yolcu treni ile hemzemin geçitten geçmeye çalışan Gürkan K. yönetimindeki aracın çarpışması sonucu 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti.
Kazada, otomobilde bulunan Nazlı Karaca (20), Erçin Karaca (11) ve Sudenaz Eroğlu (37) yaşamını yitirdi. Sürücü Karaca ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Eroğlu (40) ve Aysun Eroğlu (37) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, sürücü Karaca ile Aysun Eroğlu'nun hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Kazada yaşamını yitirenlerin cesetleri, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Trenin makanisti Alkan ise, yapılan alkoy kontrolü sonrasında jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza anında büyük bir gürültü duyduklarını belirten tren yolcuları, ilk başta ne olduğunu anlayamadıkları söylediler. Büyük bir korku yaşadıklarını belirten yolcular, otomobilin yaklaşık 100 metre sürüklendiğini ifade belirttiler. Bazı yolcuların, olay yerine çağırdıkları yakınlarının otomnobilleriyle gittikleri görüldü.
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