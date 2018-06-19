Aydın'da yolcu otobüsü devrildi
Aydın'ın Söke ilçesinde Bodrum-İstanbul seferini yapan ve Şaban Özdere yönetimindeki 34 BM 8155 plakalı yolcu otobüsünün devrildiği öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Özdere dahil 45 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Bu kişiler, AKS ekiplerince kurtarıldı.
Daha sonra yaralılardan bazıları ambulanslarla Söke'deki Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine ve özel hastanelere kaldırıldı. Diğer yaralılar ise çevre ilçeler ile Aydın'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
HÜRRİYET
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