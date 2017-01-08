Aydınus'a şok! Bu sezon maç yönetemeyecek!
Hakemler için Antalya'da yeterlilik ölçütü olan ateletik test uygulandı. Bu teste FIFA kokartlı hakemimiz Fırat Aydınus'ta katıldı. Aydınus ise test sonrası büyük şok yaşadı. Tecrübeli hakemin Antalya'daki atletik testi geçemediği belirtildi.
Eski hakem Deniz Çoban'ın sosyal medya hesabından yayınladığı mesaja göre; Aydınus, bir sonraki teste kadar maç yönetemeyecek.
Fırat Aydınus, sezonun ilk yarısında Süper Lig'de 11, TFF 1.Lig'de ise 2 mücadele yönetti. Aydınus, bu karşılaşmalarda toplamda 58 sarı kart ve 4 kırmızı kart gösterdi.
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