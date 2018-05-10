Aydınus ve Çakır, video hakemi oldular
Süper Lig'de play-off yarı final ilk müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı. Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'a Video Yardımcı Hakem görevi verildi.
Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak play-off yarı final ilk müsabakalarında görev alacak Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR) açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de görev alacak Video Yardımcı Hakem ve Video Yardımcı Hakem Asistanları şöyle:
19.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Ümraniyespor: Fırat Aydınus (VAR), Mustafa Öğretmenoğlu (AVAR)
21.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor: Cüneyt Çakır (VAR), Barış Şimşek (AVAR)
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