Ayhan Akman, Galatasaray'da kaldı!
Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verip Igor Tudor'u göreve getirmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar'da yönetim yardımcı antrenör Ayhan Akman'ı ise takımda tutacak.
Igor Tudor'un Galatasaray'daki yardımcılığını Ayhan Akman yapacak.
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