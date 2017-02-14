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Ayhan Akman, Galatasaray'da kaldı!

Ayhan Akman, Galatasaray'da kaldı!.15908
  • Giriş : 14.02.2017 / 18:29:00

Galatasaray yönetimi "yardımcılık" konusunda kararını verdi ve Ayhan Akman'ın takımda kalmasına karar verildi.

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Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verip Igor Tudor'u göreve getirmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar'da yönetim yardımcı antrenör Ayhan Akman'ı ise takımda tutacak.

Igor Tudor'un Galatasaray'daki yardımcılığını Ayhan Akman yapacak.

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